"Шахтер" готов отправить самолет в Китай за украинкой Зинченко, которая осталась из-за собаки
Донецкий "Шахтер" готов выслать самолет за украинкой Настей Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за ее собачки, которая не имела необходимых документов.
Об этом сообщал капитан "горняков" Андрей Пятов на клубном сайте.
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– Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвратом украинцев из Китая. Чувствовалось это в команде?
– Да конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.
– Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?
– Да, после матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.
Коротко о столкновениях в Новых Санжарах
- Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.
- Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.
- Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
- Местные бросали камнями в автобусы с криками "Позор" и разбили несколько окон и двери. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.
- В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.
- В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Полиция задержала 24 человека и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.
- Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".
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