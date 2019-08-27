"Шахтер" громит в дерби, "Динамо" оступается с аутсайдером, лидерство "Десны": 5 тур УПЛ

Пятый тур УПЛ был растянут аж на три дня из-за долгих выходных в Украине. И в шести матчах было немало неожиданностей. Здесь и ничья "Динамо" и "Олимпика", разгромное поражение "Александрии", десятый матч "Зари" и другие интересные вещи.

Ничья "Динамо", которая равноценна поражению

Главный матчем тура стала битва "Динамо" и аутсайдера УПЛ "Олимпика". До этого матча гости не набрали ни одного очка. Но разжились первым в матче против киевлян, так еще и на их поле.

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Информационного шума вокруг этого матча было предостаточно. Еще больше его стало после финального свистка. Это первый матч Михайличенко после возвращения (хотя и "Олимпик" на этот матч вышел с новым-старым тренером Игорем Климовским). И он ничего не сумел сделать. Да, команда перестроилась, но "Олимпик" довольно легко справлялся со всеми атаками "Динамо". И воспользовался одной из первых ошибок, забив гол.

Гол Цыганкова в ответ выглядел не как логический результат, а как неожиданный "взрыв". Без него и игрокам, и тренерскому штабу, и руководству клуба было бы туго.

Баннеры тур

На матч против "Олимпика" фанаты "Динамо" вывесили сразу два баннера. Один из них был посвящен Дню Независимости (матч проходил именно 24 августа).

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Второй – президенту "Динамо" Игорю Суркису и его решению назначить Алексея Михайличенко на должность главного тренера.

Разговор тура

После матча с "Олимпиком" фанаты "Динамо" довольно жестко поговорили с игроками киевского клуба. Досталось всем, в том числе и легионерам. Интересно, они хоть что-то поняли из услышанного?

Видео разговора фанатов и игроков "Динамо"

Стабильность чемпионата

И снова "Олимпик". Матч чемпионата команда заканчивала в меньшинстве. На этот раз прямую красную карточку получил Гришко. Команда лишь в первом туре не получила удаление, но уже в матче против "Колоса" сразу двое игроков "Олимпика" получили красные карточки. Поэтому удаление Гришко стало пятым для команды за пять матчей чемпионата. А также это третья игра, где удаляют и соперников "Олимпика".

"Десна" рвется в лидеры

В прошлом сезоне почти чемпионский темп показала "Александрия". Это позволило команде финишировать на третьей позиции. В этом году на это уже претендует черниговская "Десна". Команда после пяти туров занимает второе место. В последнем матче "северяне" на выезде разгромили именно "Александрию".

Как это было: "Десна" в матче с удалением разгромила "Александрию" на выезде

И стоит отметить, что до удаления Мирошниченко и назначенного пенальти игра была достаточно ровной. Уже в меньшинстве "Александрия" пропустила еще дважды, и проиграла. Однако здесь стоит добавить, что за весь матч команда Шарана так и не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. И это на своем поле. Вскоре же им стартовать в групповом этапе Лиги Европы. А там соперники будут сложнее.

К слову, "Десна" становится автором 1000-й крупной победы в истории чемпионатов Украины.

"Ворскла" тоже хочет в топ-6

Еще один матч, который закончился разгромом гостей 0:3, стала игра "Колоса" против "Ворсклы". При этом дубль оформил Игорь Пердута, который обычно выступает на позиции правого защитника. На этот раз тренер отправил его в полузащиту, и футболист забил в начале каждого из таймов. До этого защитник в УПЛ забивал лишь один раз, в ворота тогда еще "Таврии".

Стоит увидеть: "Ворскла" разгромила "Колос" на выезде, защитник оформил дубль

"Колос" же за весь матч нанес лишь один удар в створ ворот соперников. Маловато, когда пропускаешь три на своем поле.

Герой тура

Именно Игорь Пердута и стал героем тура. Для примера, за него отдали голоса все респонденты экспертного совета УПЛ, кроме одного. Среди них Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Виктор Грачев.

"Карпатам" не удалось отпраздновать юбилей

В матче против луганской "Зари" львовские "Карпаты" праздновали 50-летие завоевания Кубка СССР. Это произошло 17 августа 1969 года. В этот день "Карпаты" играли на выезде, поэтому торжество пришлось перенести на домашнюю игру против "Зари".

А вот и результат: "Заря" минимально победила "Карпаты" во Львове

К сожалению, среди участников кубкового финала осталось в живых лишь пятеро игроков: Кульчицкий, Данилюк, Поточняк, Лихачев и Сыров. Также дождались кубкового юбилея тренер тогдашних "Карпат" Юрий Сусла, а также игроки, которые выступали за львовскую команду на низших стадиях кубкового розыгрыша-1969 – Богдан Грещак, Михаил Лупол, Юрий Бондаренко и Роман Покора. Их и поздравили перед матчем, после чего они отправились смотреть игру в фан-сектор. А первый удар в матче сделал именно Кульчицкий.

Игра получилась довольно боевой, с интересными моментами. Но забить удалось лишь "Заре". Единственный гол в матче на счету Филиппа Будковского. Он его отпраздновал в особом стиле – танцем робота", Так часто делал английский нападающий Питер Крауч.

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Юбилей "Зари"

Матч 25 августа стал десятым за месяц, который "Заря" провела в этом сезоне. Первую игру команда сыграла 25 июля против "Будучности" на выезде. В целом за десять матчей "Заря" одержала шесть побед, дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

Цитата тура

О юбилее вспомнил и тренер "Зари" Виктор Скрипник после матча с "Карпатами".

"У нас эта встреча была 10-й за месяц. Ребята выжатые, как лимон. Такого графика, который мы сейчас прошли, я не пожелаю даже врагу. У нас каждую неделю добавляется соперник все сильнее. Была "Будучность", потом ЦСКА. Мы только и читаем: не умеете играть ... А эти мужики выходят и болельщики их хвалят. Нужно понимать, что силы есть не всегда. Стараемся варьировать состав. Сегодня не играли часть тех футболистов, которые играли в Испании. Мы не плачем. Я просто говорю о том, что за месяц наша команда провела 10 поединков. Не надо быть математиком, чтобы посчитать, какую нагрузку получают футболисты. Да, мы проиграли дома "Александрии". Не смогли дожать "Днепр". Усталость сказывается. Мы сами недовольны и довольно самокритичны. Хотим быть еще лучше", – заявил Виктор Скрипник.

"Шахтер" громит "Мариуполь" в дерби

Вряд ли кто ожидал, что "Мариуполь" сможет навязать борьбу "Шахтеру". Так еще и с урезанным составом. Ведь арендованные у "горняков" игроки не могли играть в этом матче (к слову, арендованные "Зарей" у "Динамо" Лєднев и Русин тоже не сыграют в матче между этими командами).

Поэтому все стало понятно до 12-й минуты встречи, когда счет на табло был 3:0. Во втором тайме "Шахтер" забил еще дважды. зато "Мариуполь" размочил ворота благодаря усилиям Вакулы.

А вот и видео: "Шахтер" прогнозируемо поиздевался над "Мариуполем" и отпраздновал 150-летие Донецка

К слову, о Вакуле. После матча "Шахтер" выкупил полузащитника у "Мариуполя". Но до конца сезона оставил его в азовской команде.

Юбилей Донецка и "горняков"

Для "Шахтера" этот матч был особый. На выходных отмечалось 150-летие Донецка и День шахтера. К сожалению, провести этот матч дома на "Донбасс арене" команда не может. Но на игру против "Мариуполя" "горняки" вышли в особенных футболках, на которых и разместили герб города.

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Также этот матч был юбилейным для двух игроков "Шахтера". Это был 200-й матч Марлоса за "Шахтер". Свой 200-й матч за украинские клубы сыграл и Жуниор Мораес. А его гол стал 100-ым, который он забивал за украинские клубы.

Поддержка тура

На предматчевую разминку игроки "Шахтера" вышли в специальных футболках с надписью "Пиха, мы с тобой!". так футболисты поддержали полузащитника "горняков" Александра Пихаленко, который травмировался в предыдущем матче. Из-за травмы он пропустит почти полгода.

Перестрелка тура

Закрывать тур выпало матчу "Днепр-1" против "Львова". И команды выдали голевой матч. Сначала дважды забил "Львов", после этого "Днепр-1" сравнял счет. Но пенальти на последней минуте основного времени принес победу именно "Львову".

Посмотреть результат: "Львов" в сверхрезультативном матче одолел "Днепр-1", Гуйе получил удаление

Ляп тура

Открыть счет в матче "Львов" сумел после ошибки вратаря "Днепр-1" Клищука. Голкипер неудачно вышел не перехват, хотя там находился его партнер, не сумел как можно дальше выбить мяч. Поэтому Ренан чуть ли не в касание перебросил и вратаря, и защитника, который хотел в подкате выбить мяч. Его он уже достал за линией ворот.

Видео пропущенного гола "Днепр-1" после ляпа вратаря

Результаты матчей

Колос – Ворскла 0:3

Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73

Александрия – Десна 0:3

Голы: Д. Фаворов, 50 (пен.), Кузик, 69, Филиппов, 90+1

Удаление: Мирошниченко, 48 (Александрия)

Динамо – Олимпик 1:1

Голы: Цыганков, 62 – Политыло, 52

Удаление: Вербич, 85 – Гришко, 69

Карпаты – Заря 0:1

Гол: Будковский, 58

Шахтер – Мариуполь 5:1

Голы: Тете, 8, 11, Марлос, 12, Тайсон, 62 (пен.), Антонио, 83 – Вакула, 79

Днепр-1 – Львов 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 – Ренанн, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 89 (пен.)

Удаление: Гуйе, 88 (Днепр-1)

Турнирная таблица