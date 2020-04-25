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"Шахтер" хочет подписать талантливого земляка Месси: что о нем известно

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Николас Капальди
Николас Капальди / mundoalbiceleste.com

Донецкий "Шахтер" заинтересован в приобретении 21-летнего аргентинского футболиста клуба "Бока Хуниорс" Николаса Капальди.

Об этом утверждает журналист Mindo Boca Луис Фрегосси в Twitter.

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"Горняки" некоторое время следили за игроком и отправляли скаутов на предолимпийский турнир в Колумбии в январе. Руководство "Шахтера" получило хорошие отзывы об хавбеке и планирует подписать его в ближайшее трансферное окно.

21-летний Капальди преимущественно играет на позиции центрального полузащитника, иногда закрывая правый фланг. В основной состав "генуэзцев" он перешел в прошлом году. Капальди сыграл в 16 матчах "Бока" в текущем сезоне, среди них – две игры в Кубке Либертадорес.

За молодежную сборную Аргентины полузащитник провел 8 игр, в которых забил 2 гола. Контракт хавбека рассчитан до лета 2021 года.

Николас Капальди: смотрите видео про футболиста

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Аргентина Трансферы Шахтер Футбол
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