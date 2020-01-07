"Шахтер" хочет приобрести воспитанника "Динамо"

Донецкий "Шахтер" может усилить левый фланг обороны. "Горняки" заинтересованы в приобретении Богдана Михайличенко из "Зари".

Об интересе "Шахтера" к 22-летнему Михайличенко сообщает Tribuna.com.

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Воспитанник "Динамо" перешел в "Зарю" на постоянной основе летом 2019 года. Переход Богдана был включен в сделку по трансферу Александра Караваева из "Зари" в "Динамо".

Михайличенко провел в этом сезоне 23 матча за "Зарю". В его активе 1 гол и 4 голевые передачи.

Стоимость Михайличенко по данным Transfermarkt составляет 700 тысяч евро. Его контракт с "Зарей" действует до лета 2023 года.

За киевское "Динамо" Михайличенко провел только 2 матча.