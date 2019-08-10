"Шахтер" хочет разорвать контракт с футболистом из-за хронических травм

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев может покинуть донецкий клуб.

По информации шоу "Футбольный формат", "горняки" предложили 26-летнему футболисту прекратить сотрудничество, а взамен выплатить всю сумму, предусмотренную контрактом.

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Правда, сам игрок, который регулярно страдает от травм, стремится остаться и бороться за место в составе команды. В сезоне 2018/19 он провел на поле 28 минут.

Сейчас Малышев восстанавливается после травмы, полученной в июне. Прошлым летом 26-летний полузащитник перенес операцию на колене.

Максим Малышев выступает за "Шахтер" с июля 2015 года. На его счету 7 голов и 1 ассист в 77 матчах. В прошлом сезоне из-за травмы он провел на поле лишь 28 минут. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.