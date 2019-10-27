"Шахтер" и "Александрия" сойдутся в центральном матче тура: чего ожидать от команд

В 12-м туре Премьер-лиги центральный матч состоится в Харькове. Именно там сойдутся наши представители в еврокубках – "Шахтер" и "Александрия". Накануне команды провели непростые матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где сыграли вничью.

И если для горняков это была скорее потеря двух очков, то команда Владимира Шарана довольно неожиданно вернулась из Франции не с пустыми руками.

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Вообще, неделя для "Александрии" выдалась на редкость тяжелой. Сначала матч с "Динамо", потом с "Сент-Этьеном" и вот теперь "Шахтером". Об этом раньше даже говорили в тренерском штабе команды, а также отмечали, что везде постараются сыграть в полную силу.

Напомним, что "Александрия" в чемпионате Украины сейчас занимает четвертое место, опережая "Зарю" вследствие лучшей разницы голов, и отставая от "Десны" всего на один балл. "Шахтер" в турнирной таблице чувствует себя более комфортно, команда идет на первом месте с отрывом от "Динамо" в 10 очков. Поэтому, многое будет зависеть именно от того, как дончане настроятся на игру, но, в любом случае, вероятность того, что "Александрия" сможет разжиться очками небольшая. Аналитики Parimatch дают всего 8% на победу подопечных Шарана и 14% на ничью.

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"Александрия" в рамках Премьер-лиги провела с "Шахтером" 19 матчей и смогла лишь один раз победить и один раз сыграть вничью. Впрочем, в других случаях "горняки" хоть и побеждали, но далеко не всегда это делали без проблем. "Александрия" каждый раз отдает зачетные баллы неохотно и с боем. И пусть шансы на стороне горняков, но легким этом матч для чемпиона Украины точно не будет.