"Шахтер" и "Арсенал" согласовали переход украинца Матвиенко, но есть одно препятствие

Все нюансы возможного январского трансфера защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал" уже улажены.

"Канониры" согласовали детали трансфера с "Шахтером", информирует zbirna.com. Впрочем, радоваться переходу Матвиенко пока рано – решающее слово должны сказать лондонцы, которые до сих пор не решили, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари.

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Игрок "Фламенго" уже побывал в Лондоне, но вернулся в Бразилию, поскольку его клуб настаивает на полноценном трансфере и не соглашается на вариант с арендой с правом выкупа.

Ранее "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будут прописаны обязательства выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, "Шахтер" оценивает украинском в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Юрий Данченко, агент Матвиенко, заявлял, что "Арсенал" намерен завершить трансфер украинца до 1 февраля, когда в Англии закрывается трансферное окно. Отметим, что защитник "Шахтера" также попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Действующий контракт Матвиенко с горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.