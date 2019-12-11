"Шахтер" и "Аталанта" определились с составами на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Аталанты" матч Лиги чемпионов. Обе команды определились с составами на эту игру.

"Шахтеру" надо выигрывать этот матч, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняков" может устроить и ничья, при условии, что в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити".

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На этот матч наставник "Шахтера" Луиш Каштру выставил всех сильнейших игроков.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Стоит отметить, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.

Аталанта: Голлини, Масьелло, Джимшити, Паломино, Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Гомес, Муриель.

Напомним, матч "Шахтер" – "Аталанта" начнется в 19:55 в среду, 11 декабря. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.