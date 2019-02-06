"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира

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"Шахтер" и "Динамо" в топ-100 самых дорогих клубов мира
"Шахтер" и "Динамо" в топ-100 самых дорогих клубов мира / ФК "Динамо"

Компания Soccerex опубликовала рейтинг 100 самых богатых клубов мира – Football Finance Index 100. В нем нашлось место и двум украинским командам – донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо".

Аудит финансового состояния футбольных клубов проводился по ряду критериев: совокупная стоимость активов, материальные активы, деньги на счетах, инвестиции владельца и чистая задолженность.

Таким образом "Шахтер" разместился на 25-й позиции. Состав "горняков" оценен в 103 миллиона евро, инфраструктура – в 175 миллионов евро, а потенциальные инвестиции собственника – в 159 миллионов евро.

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Значительно скромнее показатели у киевского "Динамо". Столичный клуб оказался аж на 88 месте. По исследованиям экспертов, состав "Динамо" оценен в 67 миллионов евро, инфраструктура (стадион и база) – в 10 миллионов евро, а инвестиции собственника – в 7 миллионов евро.

При этом авторы рейтинга не смогли получить данные о суммах на счетах украинских клубов.

Относительно лидера рейтинга, то первое место занял английский "Манчестер Сити". На втором – французский ПСЖ. Топ-5 замкнули немецкая "Бавария", английские "Тоттенхэм" и "Арсенал". Далее следуют испанские "Реал" и "Барселона", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и английский "Челси". С топ-100 можно ознакомиться по ссылке.

Стоит отметить, что "Шахтер" в этом рейтинге опередил российские клубы – "Зенит" (29-е место) и "Спартак" (42-е место).

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Теги: Шахтер Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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