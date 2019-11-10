Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Шахтер – Динамо: смотреть онлайн матч 10.11.2019 – 14 тур УПЛ
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция

Донецкий "Шахтер" 10 ноября принимает киевское "Динамо" в рамках 14 тура украинской Премьер-лиги. Спорт24 проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Судьба последней встречи команд решилась в дополнительное время. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Таким образом, "горняки" впервые за 10 лет не сыграют в финале турнира.

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Поэтому "Шахтер" в матче 14 тура УПЛ будет стремиться взять реванш, а "Динамо" – сократить отставание в турнирной таблице. "Горняки" опережают соперников на 10 очков.

Также в нынешнем сезоне команды встречались в Суперкубке Украины, где победу праздновали киевляне (2:1), а в матче 3 тура чемпионата Украины "Шахтер" взял реванш на выезде с тем же счетом.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ Динамо Шахтер
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