"Шахтер" и "Генк" – нападающий "Динамо" Русин рассказал, где мог продолжить карьеру
Нападающий Назарий Русин вернулся в "Динамо" после полугодовой аренды в луганской "Заре". Футболист рассказал, что в свое время мог оказаться в "Шахтере", "Карпатах" и даже бельгийском "Генке".
В интервью Sport Arena TV Русин вспомнил, как попал в "Динамо". По его словам, в киевском клубе ему сначала отказали.
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"Прошли трехнедельные сборы, Мороз (Юрий Мороз, – тренер" Динамо "U-19 – Спорт24) был мной доволен, но подходит Унаи (Унаи Мельгоса – экс-куратор молодежных команд "Динамо", – Спорт24), и говорит мне такую фразу: "Все хорошо, но собирайся и уезжай домой. Ты не уровень Динамо!", – рассказал Русин.
Футболист заявил, что сразу получил предложение от "Днепра" и был готов перейти в донецкий "Шахтер", который им интересовался.
"Горняки" хотели видеть меня у себя в команде. Но вдруг звонок из "Динамо"! Говорят: "Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт". Я сразу же приехал и подписал. Такая история",
– сказал Назарий.
Перед арендой в "Зарю" Русин мог перейти в "Карпаты", что футболист и подтвердил. Однако семья Назария была против переезда в львовский клуб.
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Также игрок рассказал об интересе бельгийского "Генка".
Слышал на уровне слухов, что "Генк" предложил 2,5 миллиона евро за меня. Но "Динамо" отказалось продавать,
– резюмировал Назарий.
- В декабре "Динамо" сообщило, что Русин досрочно вернется из аренды в "Заре".
- Нападающий вернулся из-за потенциальной дисквалификации Артема Беседина за употребление запрещенных препаратов.
- В первой части сезона Русин отличился 7 голами и 4 результативными передачами в 17 матчах луганчан во всех турнирах.