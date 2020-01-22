"Шахтер" и "Генк" – нападающий "Динамо" Русин рассказал, где мог продолжить карьеру

Нападающий Назарий Русин вернулся в "Динамо" после полугодовой аренды в луганской "Заре". Футболист рассказал, что в свое время мог оказаться в "Шахтере", "Карпатах" и даже бельгийском "Генке".

В интервью Sport Arena TV Русин вспомнил, как попал в "Динамо". По его словам, в киевском клубе ему сначала отказали.

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"Прошли трехнедельные сборы, Мороз (Юрий Мороз, – тренер" Динамо "U-19 – Спорт24) был мной доволен, но подходит Унаи (Унаи Мельгоса – экс-куратор молодежных команд "Динамо", – Спорт24), и говорит мне такую ​​фразу: "Все хорошо, но собирайся и уезжай домой. Ты не уровень Динамо!", – рассказал Русин.

Футболист заявил, что сразу получил предложение от "Днепра" и был готов перейти в донецкий "Шахтер", который им интересовался.

"Горняки" хотели видеть меня у себя в команде. Но вдруг звонок из "Динамо"! Говорят: "Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт". Я сразу же приехал и подписал. Такая история",

– сказал Назарий.

Перед арендой в "Зарю" Русин мог перейти в "Карпаты", что футболист и подтвердил. Однако семья Назария была против переезда в львовский клуб.

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Также игрок рассказал об интересе бельгийского "Генка".

Слышал на уровне слухов, что "Генк" предложил 2,5 миллиона евро за меня. Но "Динамо" отказалось продавать,

– резюмировал Назарий.