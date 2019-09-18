"Шахтер" и "Манчестер Сити" провели официальный ужин: фото
Накануне матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов был организован традиционный прием в честь иностранных гостей. Представители обоих клубов поужинали.
Делегацию "Шахтера" с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, информирует сайт дончан.
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"Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.
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Фото: shakhtar.com
Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.
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