"Шахтер" и "Манчестер Сити" провели официальный ужин: фото

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"Шахтер" и "Манчестер Сити" провели официальный ужин
"Шахтер" и "Манчестер Сити" провели официальный ужин / shakhtar.com

Накануне матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов был организован традиционный прием в честь иностранных гостей. Представители обоих клубов поужинали.

Делегацию "Шахтера" с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, информирует сайт дончан.

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"Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.

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Фото: shakhtar.com

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.

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"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.

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Теги: Спорт Лига чемпионов Шахтер Манчестер Сити Шахтар – Манчестер Сити Футбол
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