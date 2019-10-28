"Шахтер" играет с южноамериканцами и выигрывает, в "Динамо" плохая организация: легионер киевлян

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Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / fcdynamo.kiev.ua

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано недоволен пребыванием в киевском клубе, за который до сих пор не сыграл ни одного поединка.

Как сообщает Depor, Самбрано считает, что у "Динамо" плохая организация команды.

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Если в команде происходят изменения - продают иностранца, а не украинца. В "Динамо" у меня есть хорватский одноклубник, который играл в финале чемпионата мира (Пиварич, - Спорт24). Он также выступает за вторую команду. В клубе спокойно могут использовать нас, но не делают этого.

"Шахтер" играет со всеми южноамериканцами и все выигрывает. Они играют с большим удовольствием. Здесь же другое представление о работе. В "Динамо" плохая организация, что есть - то есть,
- рассказал Самбрано.

Что известно о Самбрано в "Динамо"?

Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду "бело-синих". Вторую часть прошлого сезона 30-летний защитник провел на правах аренды в "Базеле".

Также летом 2019 года Самбрано со сборной Перу дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии. Предыдущий тренер Александр Хацкевич заявлял, что не рассчитывает на игрока.

Ситуация не изменилась и сейчас. Футболист редко попадает в заявку киевлян на матчи. Новый наставник "Динамо" Алексей Михайличенко тоже не рассчитывает на защитника.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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