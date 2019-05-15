Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

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Шахтер - Ингулец онлайн трансляция - смотреть финал Кубка Украины 2019
Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины / shakhtar.com

Финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и "Ингульцом" можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Матч финала Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" начнется в 21:00. К этому времени здесь будут публиковаться все главные новости об игре и вокруг игры.

К слову: Шахтер – Ингулец: анонс финального матча Кубка Украины

 

 

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер
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