Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины
Финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и "Ингульцом" можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.
Матч финала Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" начнется в 21:00. К этому времени здесь будут публиковаться все главные новости об игре и вокруг игры.
К слову: Шахтер – Ингулец: анонс финального матча Кубка Украины
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