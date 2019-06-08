"Шахтер" интересуется двумя тренерами, которые могут заменить Фонсеку: названы фамилии

Донецкий "Шахтер", который вскоре может потерять главного тренера Паулу Фонсеку, начал поиски нового специалиста, который будет готовить команду к новому сезону.

Паулу Фонсека уже вроде согласовал контракт с римской "Ромой" и покинет «Шахтер". Португалец уже заявил, что рад, что посетит Рим.

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"Шахтер" же планирует найти португалоязычного тренера, поскольку в клубе находится ряд футболистов из Бразилии. Как сообщает Bola Branca, "Шахтер" может возглавить главный тренер "Витории Гимараеш" Луиш Каштру.

Контракт португальца с его нынешним клубом истекает летом 2020 года. Это первый сезон для Каштру в португальском клубе. Он сумел привезти команду к пятому месту в турнирной таблице чемпионата Португалии, что дало путевку в квалификацию Лиги Европы.

Тренер начал свою карьеру в 1998 году в португальской "Агеды". Также работал в "Порту" и ряде португальских клубов.

В системе "Порту" он работал с 2006 по 2016 года. Он был координатором тренировок, тренером дубля, ассистентом главного тренера, а в 2014 году стал главным, заменив раз Паулу Фонсеку. В течение сезона тренером интересовался "Рединг", но получил отказ.

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На тренерское кресло "горняков" претендует и главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу, сообщает Soccer Link. 50-летний специалист уже сообщил руководителям греческого клуба, что может покинуть свой пост, чтобы трудоустроиться в Украине.

Отмечается, что донецкий клуб уже сделал румыну предложение. Сын Мирчи Луческу возглавил клуб из Салоников в 2017 году и выиграл с ним в завершившемся сезоне чемпионат и Кубок Греции. До этого ПАОК становился чемпионом Греции только в сезоне 1984/85.

Также он работал в "Брашове", румынском "Рапиде", сборной Румынии и других клубах.