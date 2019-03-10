Шахтер – Карпаты: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Шахтер – Карпаты: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Шахтер – Карпаты: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 21 тура чемпионата Украины будет принимать львовские "Карпаты". Посмотреть матч можно по телевидению и онлайн.

Последняя игра между командами завершилась разгромной победой "Шахтера" во Львове 6:1. Для "Карпат" матч не имеет принципиального значения, поскольку львовяне уже потеряли шансы попасть в топ-6, чтобы вести борьбу за Лигу Европы. Зато "Шахтер" борется с "Динамо" за золотые награды.

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Матч "Шахтер" – "Карпаты" покажут по телеканалу "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Карпаты" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В 2019 году это будет третий матч для "Карпат". До этого "львы" победили "Ворсклу" и проиграли "Львову". "Шахтер" же одолел "Александрию" и "Черноморец".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер УПЛ ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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