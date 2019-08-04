"Шахтер" без проблем разгромил "Карпаты": видео

Донецкий "Шахтер" не имел особых проблем в матче против "Карпат". "Горняки" забили трижды, не дав отличиться в своих воротах.

Шахтер – Карпаты 3:0

Голы: Марлос, 40, Мораес, 45, Исмаил, 63

Это был первый домашний матч "Шахтера". На эту игру команда выходила в новой домашней форме, которую они посвятили 10-летию победе в Кубке УЕФА. Но из игроков, которые выигрывали этот трофей, в команде остался лишь вратарь Андрей Пятов. Зато "Карпаты" перед этим матчем подписали Александра Кучера. 36-летний защитник тоже сыграл в этом финале. Но игрок не попал в заявку на матч.

К слову: Трансферы команд УПЛ

"Шахтер" сразу захватил инициативу и пытался открыть счет. Забить мог Мораес, но отличный сэйв удался Подковке. В целом "Карпаты" в начале встречи пытались сдержать натиск соперников. И до поры до времени им это даже удавалось. И даже имели возможность забить, когда после подачи с углового головой пробивал Вакуленко. Но мимо ворот.

Как и в матче против "Динамо", все для "Карпат" решилось в конце первого тайма. Сначала забил Марлос. Игрок получил заброс в штрафную от Алана Патрика, и пробил низом в угол ворот.

А после этого "Шахтер" провел показательную атаку. Никто из игроков "Карпат" не сумел отобрать мяч, в то время как "горняки" в пас дошли до штрафной. Результативный удар нанес Мораес.

Во втором тайме "Шахтер" перешел в экономный режим. Но третий гол все же забил. Исмаил увидел свободного на фланге Марлоса. Отдав ему мяч, защитник сделал забег в штрафную, где в касание замкнул прострел.

Это стоит увидеть: "Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины

Все, что смогли ответить на это "Карпаты" – момент Гуцуляка. Но он пробил значительно выше ворот после хорошего прохода.

В конце встречи забить мог и Тайсон. Но Подковка отбил его удар низом ногами.

Видеообзор матча Шахтер – Карпаты

"Шахтер" побеждает и остается среди лидеров УПЛ. "Карпаты" пока без побед и забитых голов.