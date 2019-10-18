"Шахтер" разгромил "Колос", забив шесть голов: видео

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Шахтер – Колос: обзор и счет матча 18.10.2019 – чемпионат Украины
Шахтер – Колос: результат матча и видео голов / shakhtar.com

"Шахтер" одержал одиннадцатую подряд победу на чемпионате Украины сезона 2019/2020. В Харькове дончане камня на камне не оставили от "Колоса".

Шахтер – Колос 6:0
Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31, Тайсон, 43, 45

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После матчей национальных команд чемпионат Украины возобновился в Харькове. Действующий чемпион Украины "Шахтер" принимал "Колос". В стартовом составе дончан вышли 5 футболистов, которые играли за сборную Украины в рамках отбора к Евро-2020.

Уже на старте матча "горнякам" удалось размочить нули на табло. Гости выходили из обороны, однако Тайсон перехватил мяч, который улетел в Мораеса. Жуниор вышел один на один с Яшковым и переиграл голкипера гостей.

"Колоски" не стушевались и даже провели несколько хороших атак. Но настоящей угрозы трехматчевой сухой серии Андрея Пятова в чемпионате Украины не было. В то же время хозяева удвоили преимущество на 26 минуте. Опять участие в атаке взял Тайсон. С бразильцем "обстучался" Коноплянка и красиво закрутил мяч в верхний угол.

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Через 5 минут "земледельцам" пришлось вытаскивать мяч из собственной сетки ворот в третий раз. Додо, будто на велосипеде объехал защитников Колоса и переиграл Яшкова – 3:0. В конце тайма "Шахтер" забил еще два гола и на перерыв команды ушли при неприличном счете 5:0.

На 52 минуте "колоски" были близки, чтобы огорчить Андрея Пятова. Волков в одно касание замыкал прострел с правого фланга, но попал в перекладину. "Шахтер" же на 61 минуте ответил результативно. Мораес протащил мяч в штрафную "Колоса" и, не ощутив сопротивления, оформил дубль.

"Шахтер" имел еще множество возможностей, чтобы увеличить счет на табло. Но хозяева ограничились шестью голами. "Колос" же так и не сумел забить хотя бы гол престижа.

Следующую игру "горняки" проведут в рамках Лиги чемпионов. Во вторник, 22 октября, дончане встретятся с "Динамо" Загреб. Взамен "Колос" 26 октября в рамках чемпионата Украины померяется силами с "Мариуполем".

Шахтер – Колос видеообзор матча

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер ФК Колос
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