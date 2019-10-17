Шахтер – Колос: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Новый тур чемпионата выпало открывать матчем "Шахтер" – "Колос". Игра состоится в пятницу, 18 октября, и букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Шахтер – Колос. Прогноз

"Шахтер" в этом сезоне чемпионата Украины идет без поражений. И вряд ли команда из Ковалевки сможет стать первой, кто отберет очки у "горняков". Не верят в это и букмекеры, которые принимают ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 1,10. Зато на "Колос" – аж в 24,00.

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Не должен вводить в заблуждение и результат предыдущего матча между этими командами. 5 сентября "Шахтер" и "Колос" сыграли вничью 1:1. Но это был товарищеский матч, на который чемпионы Украины вышли без игроков сборной Украины. Хотя именно в этом матче за "Шахтер" впервые сыграл Евгений Коноплянка.

Напомним, матч "Шахтер" – "Колос" состоится в пятницу, 18 октября. Начало встречи в 19:00.

Прогноз Parimatch

Их эксперты не сомневаются в победе "Шахтера" – 1,11 на такой итог матча. Победа "Колоса" получила коэффициент 22,00. На то, что команды сыграют вничью – 9,60.

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При этом букмекеры прогнозируют разгромный счет в этой игре. Так, "тотал матча более 3,5 Шахтер" составляет 2,44. На то, что "горняки" не смогут забить четыре и больше голов в этом матче (тотал матча менее 3,5 Шахтер) – 1,52.

Прогноз Favorit

У них тоже "Шахтер" фаворит этого матча – 1,09 на их победу. Победа команды из Ковалевки – 26,00. Ничья – 10,50. На то, что "Шахтер" не проиграет в этом матче (победа или ничья) ставки не принимаются.

Что касается количества голов в матче, то "тотал матча больше 3,5" – 1,93, зато "тотал матча меньше 3,5" – 1,88.