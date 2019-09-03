"Шахтер" купил капитана сборной Бразилии U20

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Витао перешел в "Шахтер"
Витао перешел в "Шахтер" / Getty Images

"Шахтер" подписал контракт с бразильским центральным защитником Витао.

Витор Эдуардо Матос (Витао) перешел из бразильского "Палмейраса", где он выступал за молодежный состав. Сумма трансфера не озвучивается.

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Стоит добавить, что в 2017 году в качестве капитана сборной Бразилии U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-ом на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20. Во время выступления за юношеские сборные Бразилии разных возрастов, играл вместе с другими игроками, которые теперь играют в "Шахтере" – Тете, Фернандо, Маркиньос Сиприано и Маркосом Антонио.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Новости Спорта Шахтер
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