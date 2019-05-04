Шахтер – Львов: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

11 Читати новину українською
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн матч 4 мая 2019 - УПЛ
Шахтер – Львов: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / shakhtar.com

Матч 27-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Львовом" состоится в Харькове. Поединок в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

Читайте также: Шахтер – Львов: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Львов" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на 7 очков. "Львов" – на шестом месте.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Эстония отчиталась о единственном золотом слитке в своем хранилище
сегодня
323
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер УПЛ ФК Львов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
3 мая 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
133
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
3 мая 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
206
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
3 мая 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
119
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
84
Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
2 мая 14:32 Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
226
Новости
Больше новостей
Залиште відгук