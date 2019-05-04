Шахтер – Львов: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч 27-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Львовом" состоится в Харькове. Поединок в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Львов" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на 7 очков. "Львов" – на шестом месте.

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