Шахтер – Львов: где смотреть матч чемпионата Украины

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Шахтер – Львов: где смотреть / ФК "Львов"

22 ноября донецкий "Шахтер" на своем поле сыграет с ФК "Львов" в рамках 15 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Домашние матчи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". В прямом эфире матч "Шахтер" – ФК "Львов" покажет первый из них. Начало трансляции в 18:55. Сам матч начнется в 19:00.

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Перед началом матча в 18:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Львов" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Обзор матча "Шахтер" – ФК "Львов" и видео голов будет опубликовано на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер УПЛ ФК Львов
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