"Шахтер" разгромил "Львов" благодаря хет-трику Мораеса и конец сухой серии Пятова: видео

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Шахтер – Львов: результат и видео голов / ФК "Шахтер"

22 ноября "Шахтер" в матче с ФК "Львов" в 15 туре УПЛ одержал уверенную победу благодаря активным действиям футболиста сборной Украины Жуниора Мораеса.

Шахтер – Львов 4:1

Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен), Алан Патрик, 85 – Татарков, 25

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"Горняки" сразу со старта поединка показали, кто хозяева поля и уже на 11-й минуте открыли счет в матче. Тете в правом углу штрафной отдал на ход Болбату, который навесил точно на ногу Жуниору Мораесу, а футболисты сборной Украины пробил тонно в ближний угол – 1:0.

Видео первого гола Мораеса

Однако львовяне с ответом  не заставили долго ждать, сравняв счет на 25-й минуте: Братков забросил на Никиту Татаркова, который прорвался по левому флангу и пробил в дальний угол. Интересно, что с этим голом прервалась сухая серия голкипера "горняков" в УПЛ Андрея Пятова, которая насчитывала 654 минуты.

Видео гола Татаркова

Восстановить преимущество в матче "горняки" смогли лишь в начале второго тайма, когда Исмаили с левого фланга прострелил точно на Мораеса, который в касание отправил мяч под перекладину – 2:1.

Видео второго гола Мораеса

Впрочем, на этом Жуниор не остановился и оформил хет-трик в этом матче, реализовав пенальти. На 76-й минуте Сабино сыграл рукой в своей штрафной и заработал 11-метровый в свои ворота.

Через 10 минут Алан Патрик довел счет в матче до разгромного – после передачи Дентиньо с левого фланга Патрик метров с 25-ти красивым ударом отправил мяч в девятку – 4:1.

Таким образом, "Шахтер" продлил беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей, набрав 43 очка. ФК "Львов" имеет в своем активе 11 баллов и предпоследнее место в турнирной таблице.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер ФК Львов УПЛ
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