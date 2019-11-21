Шахтер – Львов: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В пятницу, 22 ноября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" примет ФК "Львов" в рамках 15 тура УПЛ.

Шахтер – Львов. Прогноз букмекеров

Победа над "Динамо" в прошлом туре принесла много позитива "горнякам". Отрыв от конкурентов составляет теперь 12 очков и особых проблем на пути к очередному чемпионству они наверняка не испытывают. "Шахтер" к тому же стал первой командой, которая обеспечила себе место в шестерке сильнейших на следующем этапе.

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ФК "Львов" в последнем туре одержал первую победу в последних 10 матчах – над "Ворсклой". В команде много бразильцев, играют пятеро, а двое выходят на замену. В последних семи встречах из восьми с участием "Львова", один из соперников обязательно завершал матч в меньшинстве, в том числе футболисты команды Эгише Меликяна удалялись 5 раз.

Напомним, что матч "Шахтер" – ФК "Львов" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в пятницу, 22 ноября. Начало встречи – в 19:00.

Прогноз Parimatch

Их эксперты не сомневаются в победе "Шахтера" – 1,11 на такой итог матча. Победа ФК "Львов" получила коэффициент 23,00. На то, что команды сыграют вничью – 9,40.

При этом букмекеры прогнозируют разгромный счет в этой игре. Так, "тотал матча больше 3,0" составляет 1,61. На то, что команды не смогут забить три и больше голов в этом матче (тотал матча меньше 3) – 2,31.

Прогноз Favorit

У них тоже "Шахтер" фаворит этого матча – 1,10 на их победу. Победа команды из Львова – 23,00. Ничья – 10,00. На то, что "Шахтер" не проиграет в этом матче (победа или ничья) ставки не принимаются.

Что касается количества голов в матче, то "тотал матча больше 3,5" – 2,04, зато "тотал матча меньше 3,5" – 1,78.