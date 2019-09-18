"Манчестер Сити" уже забил два гола "Шахтеру": видео
Английский "Манчестер Сити" открыл счет в матче против "Шахтера" в Лиге чемпионов. За гостей отличился Рияд Марез.
Шахтер – Манчестер Сити 0:2
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38
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Гюндоган решил пробить из-за пределов штрафной. Удар немца Андрей Пятов отбить не смог, но его выручила стойка. Мяч отлетел к Марезу и Рияд переправил его в пустые ворота.
Видео гола Мареза
На 38 минуте дончане пропустили второй. Марез тонким пасом нашел в штрафной Гюндогана и тот мощным ударом переиграл Пятова – 2:0.
Видео гола Гюндогана
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