"Манчестер Сити" уже забил два гола "Шахтеру": видео

910 Читати новину українською
Шахтер – Манчестер Сити: обзор видео голов матча 18.09.2019 – ЛЧ
Шахтер – Манчестер Сити: видеообзор матча Лиги чемпионов / mancity.com

Английский "Манчестер Сити" открыл счет в матче против "Шахтера" в Лиге чемпионов. За гостей отличился Рияд Марез.

Шахтер – Манчестер Сити 0:2
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Гюндоган решил пробить из-за пределов штрафной. Удар немца Андрей Пятов отбить не смог, но его выручила стойка. Мяч отлетел к Марезу и Рияд переправил его в пустые ворота.

Видео гола Мареза

На 38 минуте дончане пропустили второй. Марез тонким пасом нашел в штрафной Гюндогана и тот мощным ударом переиграл Пятова – 2:0.

Видео гола Гюндогана

 

blog_ava
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
сегодня
39628
Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити Новости Спорта Шахтер Лига чемпионов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
сегодня 23:03 Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
39620
Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
сегодня 23:03 Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
28
Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
сегодня 22:15 Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
58
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
148
Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
сегодня 12:30 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
980
Новости
Больше новостей
Залиште відгук