"Манчестер Сити" уже забил два гола "Шахтеру": видео

Английский "Манчестер Сити" открыл счет в матче против "Шахтера" в Лиге чемпионов. За гостей отличился Рияд Марез.

Шахтер – Манчестер Сити 0:2

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38

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Гюндоган решил пробить из-за пределов штрафной. Удар немца Андрей Пятов отбить не смог, но его выручила стойка. Мяч отлетел к Марезу и Рияд переправил его в пустые ворота.

Видео гола Мареза

На 38 минуте дончане пропустили второй. Марез тонким пасом нашел в штрафной Гюндогана и тот мощным ударом переиграл Пятова – 2:0.

Видео гола Гюндогана