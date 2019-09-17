Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18-го сентября, донецкий "Шахтер" стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Действующий чемпион Украины примет сильнейшую команду Англии – "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы украинского клуба получить положительный результат.

Шахтер – Манчестер Сити прогноз

Донецкий клуб третий сезон подряд будет противостоять "Манчестер Сити" на групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые "Шахтер" будет противостоять англичанам с новым тренером Луишем Каштру. "Горняки" находятся в хорошем духе, поскольку выиграли все семь матчей на внутренней арене.

Психологическое состояние "горожан" немного надломлено. Из-за двух неудач на внутренней арене подопечные Пепа Гвардиолы проигрывают "Ливерпулю" уже 5 очков. В последнем туре "Манчестер Сити" проиграл "Норвичу". Следовательно, англичане будут стремиться реабилитироваться перед фанами.

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Прогноз Фаворит Спорт

Как и все предыдущие разы, "Манчестер Сити" остается фаворитом в противостоянии с "Шахтером". Коэффициент на победу англичан в Харькове – 1,29. "Шахтер" же побеждал "горожан" в родных стенах, хотя эта игра не имела значения для "Ман Сити". Коэффициент на успех "горняков" 10,25.

Куда больше шансов у "Шахтера", по мнению букмекеров, вырвать у звездных гостей с туманного Альбиона ничью. Эксперты дают коэффициент 5,75 на то, что поединок завершится миром.

Прогноз Pari Match

В четырех матчах "Шахтер" сумел огорчить вратаря "Манчестер Сити" только в одном поединке, который "горняки" выиграли. Во всех остальных матчах "горожане" побеждали с разницей в два и более мяча. Коэффициент на то, что гости победят и ТБ 2.5 – 1,75.

Оборону "горняков" нельзя назвать безупречной, однако нападение конкурентоспособный. Свидетельством тому является последнее усиление дончан в лице Евгения Коноплянки. Это позволяет думать, что "Шахтер" победит "горожан" хотя бы в одном тайме. На такой ход игры эксперты дают коэффициент 3,90.

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Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают болельщикам угадать, кто в поединке сможет отличиться забитым мячом. Больше всего шансов забить гол, по мнению экспертов, имеет Серхио Агуэро. Гол Куна в ворота "Шахтера" оценен коэффициентом 1,73.

В стане украинского клуба эксперты выделили нападающего Жуниора Мораеса. Коэффициент на то, что лучший бомбардир "Шахтера" огорчит гостей своим голом коэффициент 4,5.

Поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 22:00. Результат поединка читайте на сайте Спорт24.