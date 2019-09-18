Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов. "Горняки" в среду, 18-го сентября, встретятся с чемпионами Англии "Манчестер Сити". Посмотреть матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Украине можно онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них в прямом эфире и покажут матч "Шахтер" – "Манчестер Сити".

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Сам матч в Харькове начнется в 22:00, а трансляция на канале "Футбол 1" – в 21:50.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен.

Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.