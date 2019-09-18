"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Мансити" в первом матче Лиги чемпионов: видео

"Шахтер" в игре против "Манчестер Сити" в среду, 18 сентября, потерпел разгромное поражение. Пропустив три гола, "горняки" так и не сумели забить ни одного в ответ.

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

Это был пятый матч между командами за последние два года. "Шахтер" и "МанСити" попали в одну группу Лиги чемпионов в третий раз подряд. "Горняки" побеждали только один раз. Но это было еще в 2017 году. тогда же "Шахтер" и забил свои единственные два гола в ворота соперника. В целом за четыре матча дончане пропустили 12 голов.

А вот и видео: "Манчестер Сити" снова нанес поражение "Шахтеру"

"Мансити" этот матч начал в статусе фаворита. И сразу зажал хозяев на их половине поля. Им удавалось подходить. В то время игроки "Шахтера" не могли даже отобрать мяч.

Наиболее активными в начале встречи были Гюндоган и Марез. Поэтому именно они и забили первые два гола в ворота "Шахтера". Произошло это уже в середине первого тайма. Исмаил потерял мяч на фланге вблизи своей штрафной. Мяч отлетел к Гюндогану, но после его удара попал в штангу. Первым на добивании оказался Марез, который без проблем отправил мяч в ворота. Было подозрение на офсайд, но повтор показал, что игрок не был за линией последнего защитника.

Второй гол произошел на 38-й минуте. Марез сместился с фланга и отдал пас на Гюндогана, который забегал в штрафную. Удар немца под штангу – и на табло уже 0:2.

Между этим голами были моменты Мораеса. Но нападающий "Шахтера" не сумел пробить мимо Эдерсмона после паса Тайсона. Впоследствии он в еще одной атаке не переигрывает вратаря, выйдя с ним один на один.

Мог форвард забить и в начале второго тайма. Заброс ему на ход закончился тем, что Эдерсон неудачно вышел на перехват за пределы штрафной. Мораес пытался перебросить вратаря из-за пределов штрафной. Но не попал в створ ворот. Тай Фернандиньо подстраховывал своего голкипера.

После этого была ошибка Кривцова, который сбросил мяч под удар Стерлингу в собственной штрафной площадке. И англичанин не сумел забить в свободный угол ворот, в то время как Пятов лежал на газоне после предыдущего удара Гюндогана.

Разгром "Шахтера" был оформлен на 76-й минуте. Де Брюйне разогнал быструю атаку, и отдал пас на Жезуса. Нападающий четко пробил мимо Пятова в угол ворот.

После этого можно было давать финальный свисток. Команды откровенно доигрывали матч. "Шахтер" ничего не мог сделать впереди, "МанСити" уже не имел особого желания бежать вперед.

"Шахтер" проигрывает. Команда не сумела ничего показать против "Манчестер Сити" в домашнем матче. Поэтому для выхода в плей-офф Лиши чемпионов команде нужно будет набирать очки с двумя другими командами – "Аталантой" и загребским "Динамо".