Шахтер – Мариуполь: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В 31-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграет против "Мариуполя". Посмотреть поединок можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 26 мая. Начнется игра в 19:30. В 19:25 на телеканале "Футбол 1"начнется прямая трансляция этого матча.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Мариуполь" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный – 89 гривен за месячный абонемент. Однако на этом сайте доступны к просмотру и другие матчи чемпионата Украины, а также игры национальной сборной Украины в HD-качестве.

Стоит напомнить, что "Шахтер" уже стал чемпионом Украины. Перед этим донецкая команда выиграла Кубок Украины и стала самым титулованным украинским клубом за времена Независимости. В то же время "Мариуполь" борется за четвертое место в чемпионате с луганской "Зарей". Поэтому азовцам нужно набирать очки.

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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь" смотрите на сайте Спорт24.