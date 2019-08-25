"Шахтер" прогнозируемо поиздевался над "Мариуполем" и отпраздновал 150-летие Донецка: видео

Донецкий "Шахтер" прогнозируемо победил "Мариуполь" в пятом туре чемпионата Украины. "Горняки" одержали победу в День шахтера. Также 25 августа 150 лет исполнилось Донецку. Таким образом, "Шахтер" хорошо поздравил своих болельщиков.

Шахтер – Мариуполь 5:1

Голы: Тете, 8, 11, Марлос, 12, Тайсон, 62 (пен.), Антонио, 83 – Вакула, 79

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"Шахтер" в последние годы не имеет никаких проблем с "Мариуполем". За "азовцев" играют много арендованных у "Шахтера" футболистов. Однако против "горняков" большинство из них выступать не может. Например, на этот раз на скамье запасных мариупольцев были только 5 игроков.

Среди арендованных "Мариуполем" футболистов не играли: Виктор Корниенко, Игорь Кирюханцев, Максим Чех, Вячеслав Танковский, Вячеслав Чурко, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук и Андрей Кулаков. За мариупольцев играл только Сергей Чоботенко.

К слову, на матч против "Мариуполя" хозяева вышли со специальными нашивками возле эмблемы "Донецк 150 лет".



Фото: shakhtar.com

Также футболисты донецкого клуба перед поединком поддержали Александра Пихалёнка. Футболист получил досадную травму и долгое время не сможет помогать команде.



​Фото: shakhtar.com

Футболисты "Шахтера" перед матчем вышли в футболках с надписью "Пыха, мы с тобой".

Ударный старт матча

Донецкий "Шахтер" выиграл матч за первые 11 минут. "Горнякам" удалось забить три очень быстрых мяча. На 8 минуте счет в матче открыл бразилец Тете. На ударную позицию хавбека вывел Тайсон.

Через две минуты Тете оформил дубль. На этот раз результативная передача в активе игрока сборной Украины Марлоса. Уже через минуту сам Марлос огорчил голкипера "Мариуполя" Евгения Гальчука. Что интересно, на скамейке запасных оказался основной вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов.

В течение первого тайма "Шахтер" имел многочисленные возможности сделать счет более разгромным. Однако чудом дончанам это не удалось. В свою очередь команда Александра Бабича провела гол. На 20 минуте отличился Илья Путря. Однако гол полузащитника справедливо отменили из-за офсайда.

Шахтер – Мариуполь – видео лучших моментов первого тайма

Спокойный второй тайм

После перерыва "Шахтер" продолжил контролировать ход противостояния, хотя и несколько сбавили обороты. Но это все равно не позволило "азовцам" избежать еще одного пропущенного гола. "Шахтер" заработал право пробить пенальти, который на 62 минуте без проблем реализовал Тайсон – 4:0.

Под занавес поединка "Мариуполю" удалось провести гол престижа. Свою фамилию на табло записал Владислав Вакула. Но на этом голевая феерия в Харькове не закончилась. На 83-й минуте Маркос Антонио оставил в дураках всю защиту гостей и забил 5-й гол.

На 89 минуте "Мариуполь" мог забить второй раз. Вакула прекрасным "черпаком" нашел Федорчука в штрафной "горняков". Тот вывел на пустые ворота Тищенко, но Игорь с убойной позиции чудом промахнулся. Таким образом, "Шахтер" легко победил со счетом 5:1.

Шахтер – Мариуполь – видео лучших моментов второго тайма

Благодаря этой победе "Шахтер" с 15 очками в 5 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. "Мариуполь" находится на 9-й позиции с четырьмя очками. Следующую игру "горняки" проведут против "Олимпика", а "Мариуполь" – со "Львовом".