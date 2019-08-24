Шахтер – Мариуполь прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Шахтер" в 5-м туре чемпионата Украины примет "Мариуполь" в Харькове. Букмекеры оценили шансы команды одержать победу в поединке, который состоится 25-го августа.

Шахтер – Мариуполь прогноз букмекеров

Донецкий "Шахтер" на старте сезона не остановить. После поражения за Суперкубок Украины "горняки" выиграли 4 матча подряд с общим счетом 10:2. В одном из поединков дончане переиграли принципиального соперника – "Динамо".

"Мариуполь" уже вылетел из Лиги Европы. Команда Александра Бабича не играла на прошлой неделе, ведь матч против "Динамо" был перенесен. Всего в чемпионате "азовцы" в рамках чемпионата Украины за три матча набрали 4 очка.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтер" в последние годы не имеет никаких проблем в матчах с "Мариуполем". Одной из причин в том, что за мариупольцев выступает ряд арендованных у "Шахтера" футболистов. Против "горняков" они играть не могут. Поэтому букмекеры дают на победу подопечных Луиша Каштру скромный коэффициент 1,06.

Победа "Мариуполя" против "Шахтера" настолько нереальна, что букмекеры дают на нее коэффициент 27. Ничья в матче между "Шахтером" и "Мариуполем" – 15.

Прогноз Pari Match

Последняя игра между клубами в Харькове завершилась разгромом "азовцев" со счетом 4:0. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТМ 2,5 – 4,30. В то же время коэффициент на то, что "Мариуполь" не проигрывает и ТМ 2,5 – 10,0.

Также в Pari Match оценили шансы гостей победить "горняков" хотя бы в одном из таймов. На это букмекеры дают коэффициент 7,50. Коэффициент на то, что "Шахтер" выиграет оба тайма – 1,79.

Прогноз 1xbet

Футбольные болельщики могут попробовать угадать счет игры. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит "Мариуполь" на классе со счетом 2:0 – 7. Если же будет зафиксирован разгром 3:0 – 6,5.

Очевидно, что "Мариуполь" не может рассчитывать на крупную победу в противостоянии с "Шахтером". Минимальный успех "азовцев" со счетом 1:0 букмекеры оценили коэффициентом 55.

Матч пятого тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 25-го августа. Начало игры – в 19:30.