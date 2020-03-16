"Шахтер" могут признать чемпионом, а "Динамо" оставить без Лиги чемпионов: все из-за коронавирус

Во вторник, 17 марта, состоится экстренное заседание УЕФА с представителями всех 55 европейских федераций. Главный вопрос – что делать с европейским футболом из-за эпидемии коронавируса.

В целом на встрече, которая состоится онлайн, будут рассмотрены три основных вопроса, сообщает испанское издание As.

перенос Евро-2020 на 2021 год

выбор формата на проведение еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне

порядок определения чемпионов стран, их представителей в еврокубках, а также команд, которые будут понижении в классе.

Напомним, в Лиге чемпионов определились только четыре из восьми участников четвертьфинала. Еще четыре матча, которые должны были состояться 17-18 марта, перенесли на неопределенное время. Зато все матчи 1/8 финала Лиги Европы были перенесены.

К слову Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн

Что касается национальных чемпионатов, то в УЕФА склоняются к мысли, чтобы признать чемпионом те команды, которые сейчас занимают первые места. Да и вообще закончить все европейские чемпионаты по итогам последнего сыгранного тура целиком. И, соответственно, сформировать турнирную таблицу (а следовательно и места в еврокубках).

Если такое решение будет принято, то чемпионом Украины станет донецкий "Шахтер". А серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов получит луганская "Заря". Киевское "Динамо" станет бронзовым призером и будет вынуждено выступать в Лиге Европы. Там же выступят черниговская "Десна" и "Александрия". Вылетят из УПЛ львовские "Карпаты".

Однако вряд ли такое решение будет принято. Журналисты отмечают, что в УЕФА склоняются к мысли о переносе Евро-2020 на 2021 год. Тогда летом будет достаточно времени чтобы доиграть национальные чемпионаты вполне и определить чемпионов стран и представителей в еврокубках.

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