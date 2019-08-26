"Шахтер" может купить игрока "Мариуполя", который забил им гол

Донецкий "Шахтер" может приобрести атакующего полузащитника "Мариуполя" Владислава Вакулу. Он забил им гол в последнем матче между командами.

Информацию о возможном приобретении опубликовало издание "Команда №1". По их данным, "Шахтер" подпишет с игроком долгосрочный контракт, после чего оставит на полгода в аренде в "Мариуполе".

Вакула, который является игроком молодежной сборной Украины, играет на левом фланге. Хотя может использоваться и впереди в нападении. Именно он забил единственный гол "Мариуполя" в матче против "Шахтера", когда "горняки" разгромили соперника.

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Всего в текущем сезоне Вакула забил 2 гола в 4 матчах за "Мариуполь". Его стоимость, по данным Transfermarkt, – 700 тысяч евро.