"Шахтер" на матч с "Аталантой" улетел без защитника и только с одним форвардом

Донецкий "Шахтер" отправился в Милан (Италия) на матч против "Аталанты" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" обнародовали заявку на поединок.

С командой не полетели защитник Давид Хочолава и хавбек Маркос Сиприано. Хочолава несколько дней назад вернулся в общую группу, а Сиприано был в запасе на матч против "Ворсклы".

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Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентиньо.

Форвард: Мораес

Луиш Каштру объявил заявку «Шахтера» из 20 игроков на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов.



Ваш идеальный состав на #АталантаШахтер? https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/BnK0CoEKCV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 сентября 2019 г.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится во вторник, 1 октября. Начало игры в 19:55. Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.