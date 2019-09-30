"Шахтер" на матч с "Аталантой" улетел без защитника и только с одним форвардом
Донецкий "Шахтер" отправился в Милан (Италия) на матч против "Аталанты" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" обнародовали заявку на поединок.
С командой не полетели защитник Давид Хочолава и хавбек Маркос Сиприано. Хочолава несколько дней назад вернулся в общую группу, а Сиприано был в запасе на матч против "Ворсклы".
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Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.
Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентиньо.
Форвард: Мораес
Матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится во вторник, 1 октября. Начало игры в 19:55. Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.