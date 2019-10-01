"Шахтер" на последней минуте вырвал ничью у "Аталанты" в Юношеской лиге УЕФА

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"Шахтер" на последней минуте вырвал ничью у "Аталанты" в Юношеской лиге УЕФА
"Шахтер" на последней минуте вырвал ничью у "Аталанты" в Юношеской лиге УЕФА / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" получил первое очко в Юношеской Лиге УЕФА. "Горняки" на выезде вырвали ничью у итальянской "Аталанты".

Аталанта U-19 – Шахтер U-19 2:2

Голы: Пикколи, 45, 71 – Судаков, 26, Абдулаев, 90+4
Незабитый пенальти: Мудрик, 26 (Шахтер)

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"Горняки" открыли счет в матче на 26 минуте. Футболисты донецкого клуба креативно разыграли пенальти. Мудрик, который подошел к одиннадцатиметровой отметке, решил дать пас на Судакова. Последний переправил мяч в сетку.

В конце тайма бергамаски забили "гол в раздевалку" гостям из Украины. Мяч на свой счет записал Пикколи. После перерыва талантливый итальянец оформил дубль.

"Шахтер" вырвал ничью в компенсированное время благодаря голу Абдулаева.

Для дончан это первый зачетный балл, поскольку "горняки" проиграли в первой игре "Манчестер Сити". Следующие два матча в Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" проведет против "Динамо" Загреб.

Аталанта – Шахтер видеообзор первого тайма

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Аталанта
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