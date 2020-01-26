"Шахтер" на последних минутах спасся от поражения – видео

Донецкий "Шахтер" провел второй товарищеский матч в Турции. После встречи с польским "Лехом" дончане встретились с "Войводиной".

Шахтер – Войводина 1:1

Голы: Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт)

Смотрите также: "Шахтер" выиграл первый матч после отпуска – видео

На второй товарищеский матч "Шахтер" вышел в таком составе: Трубин, Хочолава, Маркос, Веллингтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Сиприано, Кирюханцев, Муравский, Мудрик и Фернандо.

В первом тайме голов не было. Счет в матче открыли на 78 минуте. Проникающий пас в штрафную "горняков" завершился ударом Нешковича.

Кадровые проблемы: Юный талант "Шахтера" травмировался и вылетел на три месяца

После рикошета от Болбата мяч оказался в сетке ворот. Но через четыре минут "горняки" отыгрались.

Алан Патрик красиво пробил в одно касание из-за пределов штрафной и выровнял ситуацию на табло.

Шахтер – Войводина видеообзор матча