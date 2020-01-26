24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Шахтер" на последних минутах спасся от поражения – видео

35 Читати новину українською
Алан Патрик / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" провел второй товарищеский матч в Турции. После встречи с польским "Лехом" дончане встретились с "Войводиной".

Шахтер – Войводина 1:1

Голы: Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт)

Смотрите также: "Шахтер" выиграл первый матч после отпуска – видео

На второй товарищеский матч "Шахтер" вышел в таком составе: Трубин, Хочолава, Маркос, Веллингтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Сиприано, Кирюханцев, Муравский, Мудрик и Фернандо.

В первом тайме голов не было. Счет в матче открыли на 78 минуте. Проникающий пас в штрафную "горняков" завершился ударом Нешковича.

Кадровые проблемы: Юный талант "Шахтера" травмировался и вылетел на три месяца

После рикошета от Болбата мяч оказался в сетке ворот. Но через четыре минут "горняки" отыгрались.

Алан Патрик красиво пробил в одно касание из-за пределов штрафной и выровнял ситуацию на табло.

Шахтер – Войводина видеообзор матча

  • Следующий спарринг "Шахтер" проведет 29 января с "Пролетером".
  • Также "горняков" в Турции ожидает встреча со "Словацко", которая состоится 30 января.
  • Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В 1/16 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой". 
Известно, есть ли в Украине китайский коронавирус
сегодня
1794
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:01 Перспективный украинский боксер досадно проиграл в титульном бою WBO
Юрій Семенюк 165
сегодня 13:29 Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео
Юрій Семенюк 205
25 января 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
Юрій Семенюк 287
25 января 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 92
25 января 15:47 Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента
Юрій Семенюк 379
Новости
Больше новостей
Залиште відгук