"Шахтер" на последних минутах спасся от поражения – видео
Донецкий "Шахтер" провел второй товарищеский матч в Турции. После встречи с польским "Лехом" дончане встретились с "Войводиной".
Шахтер – Войводина 1:1
Голы: Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт)
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На второй товарищеский матч "Шахтер" вышел в таком составе: Трубин, Хочолава, Маркос, Веллингтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Сиприано, Кирюханцев, Муравский, Мудрик и Фернандо.
В первом тайме голов не было. Счет в матче открыли на 78 минуте. Проникающий пас в штрафную "горняков" завершился ударом Нешковича.
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После рикошета от Болбата мяч оказался в сетке ворот. Но через четыре минут "горняки" отыгрались.
Алан Патрик красиво пробил в одно касание из-за пределов штрафной и выровнял ситуацию на табло.
Шахтер – Войводина видеообзор матча
- Следующий спарринг "Шахтер" проведет 29 января с "Пролетером".
- Также "горняков" в Турции ожидает встреча со "Словацко", которая состоится 30 января.
- Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В 1/16 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".
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