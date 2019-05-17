Донецкий "Шахтер" в предвкушении очередного трофея, который позволит ему обойти "Динамо".

На официальной странице "Шахтера" в Instagram появилось фото табло ОСК "Металлист", на котором начат обратный отсчет до матча с "Динамо".

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Как сообщает блокнот клуба, табло заработало сразу после победы в Кубке Украины над "Ингульцем". Вместо традиционного счета матча на табло изображены цифры 33, показывающие количество трофеев завоеванных "Шахтером" и "Динамо" за время независимости Украины.

После победы в финале Кубка, уже в ближайшие дни "Шахтер" может стать чемпионом Украинской Премьер-лиги. В случае победы над "Зарей" в воскресенье, 19 мая, "горняки" станут недосягаемыми для конкурентов, и обеспечат себе золотые медали за три тура до финиша чемпионата.

Также "Шахтер" может стать чемпионом даже досрочно и не выходя на поле. Это случится, если киевское "Динамо" в субботу, 18 мая, потеряет очки в матче с футбольным клубом "Мариуполь".

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