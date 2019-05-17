"Шахтер" начал обратный отсчет до исторического матча с "Динамо": фото

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ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в предвкушении очередного трофея, который позволит ему обойти "Динамо".

На официальной странице "Шахтера" в Instagram появилось фото табло ОСК "Металлист", на котором начат обратный отсчет до матча с "Динамо".

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Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК «Металіст» з’явився зворотний відлік до історичного матчу з «Динамо», на який «Шахтар» може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Как сообщает блокнот клуба, табло заработало сразу после победы в Кубке Украины над "Ингульцем". Вместо традиционного счета матча на табло изображены цифры 33, показывающие количество трофеев завоеванных "Шахтером" и "Динамо" за время независимости Украины.

После победы в финале Кубка, уже в ближайшие дни "Шахтер" может стать чемпионом Украинской Премьер-лиги. В случае победы над "Зарей" в воскресенье, 19 мая, "горняки" станут недосягаемыми для конкурентов, и обеспечат себе золотые медали за три тура до финиша чемпионата.

Также "Шахтер" может стать чемпионом даже досрочно и не выходя на поле. Это случится, если киевское "Динамо" в субботу, 18 мая, потеряет очки в матче с футбольным клубом "Мариуполь".

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шахтер Динамо УПЛ
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