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"Шахтер" намерен возобновить тренировки на следующей неделе

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Луиш Каштру / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" планирует уже в ближайший вторник, 21 апреля, возобновить тренировочный процесс.

Об этом в общении с португальскими журналистами из Sicnoticias.pt рассказал наставник команды Луиш Каштру.

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Пока неизвестно, в каком формате будут проходить эти тренировки, а также нет информации о том, как будет построен тренировочный процесс. Тренер обосновал возвращение к тренировкам необходимостью дать игрокам "ментальное здоровье повседневной жизни". В самом клубе официального заявления пока никто не делал.

Ранее Каштру подчеркивал необходимость обязательно завершить нынешний сезон. По его словам, нет смысла начинать следующий чемпионат, не закончив текущий.

  • До 24 апреля в Украине введены карантинные меры из-за распространения коронавируса.
  • Однако еще 16 апреля Кабмин принял решение разрешить разным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Карантин в Украине 2020 Спорт Футбол Коронавирус в Украине Шахтер
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