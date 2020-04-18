"Шахтер" намерен возобновить тренировки на следующей неделе

Донецкий "Шахтер" планирует уже в ближайший вторник, 21 апреля, возобновить тренировочный процесс.

Об этом в общении с португальскими журналистами из Sicnoticias.pt рассказал наставник команды Луиш Каштру.

Читайте также Как и где можно заниматься спортом во время карантина

Пока неизвестно, в каком формате будут проходить эти тренировки, а также нет информации о том, как будет построен тренировочный процесс. Тренер обосновал возвращение к тренировкам необходимостью дать игрокам "ментальное здоровье повседневной жизни". В самом клубе официального заявления пока никто не делал.

Ранее Каштру подчеркивал необходимость обязательно завершить нынешний сезон. По его словам, нет смысла начинать следующий чемпионат, не закончив текущий.

До 24 апреля в Украине введены карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Однако еще 16 апреля Кабмин принял решение разрешить разным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram