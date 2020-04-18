"Шахтер" намерен возобновить тренировки на следующей неделе
Донецкий "Шахтер" планирует уже в ближайший вторник, 21 апреля, возобновить тренировочный процесс.
Об этом в общении с португальскими журналистами из Sicnoticias.pt рассказал наставник команды Луиш Каштру.
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Пока неизвестно, в каком формате будут проходить эти тренировки, а также нет информации о том, как будет построен тренировочный процесс. Тренер обосновал возвращение к тренировкам необходимостью дать игрокам "ментальное здоровье повседневной жизни". В самом клубе официального заявления пока никто не делал.
Ранее Каштру подчеркивал необходимость обязательно завершить нынешний сезон. По его словам, нет смысла начинать следующий чемпионат, не закончив текущий.
- До 24 апреля в Украине введены карантинные меры из-за распространения коронавируса.
- Однако еще 16 апреля Кабмин принял решение разрешить разным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.
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