"Шахтер" назвал цену, за которую отпустит Фонсеку: тренер уже ударил по рукам с "Ромой"

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека договорился о сотрудничестве с итальянской "Ромой".

Сейчас единственным препятствием является донецкий клуб, который блокирует соглашение, сообщает Record и Gianlucadimarzio.com.

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46-летний португалец согласовал с "волками" двухлетний контракт с опцией продления еще на один, но "Шахтер" требует от итальянского клуба 3 миллиона евро за досрочный разрыв соглашения.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в контракте Паулу Фонсеки с донецким клубом прописаны отступные в размере 5 миллионов евро. Причем, сам Фонсека вроде готов заплатить часть суммы.

"Рома" завершила сезон только на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, который работал с "волками", решил покинуть клуб.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.