"Шахтер" назвал сумму, за которую готов отпустить лидера команды

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" 31-летний Тайсон уже в зимнюю паузу может сменить клуб после 9 лет в Украине.

В услугах капитана "горняка" заинтересованы "Палмейрас", "Интернасьонал" и "Коринтианс", сообщает Goal.com.

Читайте также: Тайсон стал лучшим футболистом Украины 2019 года

"Шахтер" намерен выручить за 31-летнего Тайсона от 20 до 25 миллионов евро.

Также по данным источника, футболист попросил боссов "горняков" отпустить его на родину еще после расистского скандала на матче с "Динамо". Но со временем ситуация только ухудшилась.

После поединка Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3) опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко достаточно однозначным намеком дал понять, что не все игроки команды готовы на максимуме возможностей отдаваться за клуб. В частности, Степаненко сказал, что "некоторые получают желтую карточку и не едут на игру с "Зарей", недвусмысленно дав понять, о ком идет речь.

Прошлым летом интерес к бразильцу проявлял "Милан", между "россонери" и "Шахтером" даже велись переговоры, но дончане отказались продавать своего лидера.

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл 18 матчей за "горняков", в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.