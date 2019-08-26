"Шахтер" назвал сумму, за которую отпустит лидера команды в европейский топ-клуб

Итальянская "Рома", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, вновь рассматривает возможность приобретения полузащитника "горняков" Тайсона.

"Шахтер" готов продать лидера команды за 30 миллионов евро, но эта сумма слишком высока для "волков", поэтому трансфер бразильца пока невозможен, сообщает Romanews.eu.

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Римский клуб ищет усиления для атакующей линии. Тайсон – один из приоритетных вариантов для нового главного тренера "Ромы" Паулу Фонсека, который работал с 31-летним хавбеком в "Шахтере".

В июле в СМИ уже сообщалось, что Тайсон может перебраться в "Рому". Капитан "горняков" рассматривается в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который на тот момент еще не сделал трансфер в китайский "Шанхай Шэньхуа".

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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