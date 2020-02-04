"Шахтер" назвал заявку на плей-офф Лиги Европы против "Бенфики"

На официальном сайте УЕФА обновилась информация относительно заявок команд-участниц раунда плей-офф Лиги Европы.

Отмечается, что клубы должны были подать заявочные листы до 0:00 3 февраля.

Читайте также: Трансферов может не быть: главный тренер "Шахтера" рассказал о политике клуба

В заявке единственного представителя Украины в весенней стадии турнира "Шахтера" насчитывается 30 футболистов, 6 из которых заявлены по так называемому "списку Б".

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Назарий Муравский, Додо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Михаил Мудрик, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Отметим, что по сравнению с заявкой "горняков" на групповой раунд Лиги чемпионов, в заявочный лист на Лигу Европы попал бразильский хавбек Майкон. Также в заявке "Шахтера" присутствует вингер Фернандо.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой". Матчи состоятся 20-го и 27 февраля.