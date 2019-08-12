"Шахтер" не будет играть матчи с нашивками титульного спонсора УПЛ и готов заплатить штраф

Украинский футбол не может прийти к единому согласию во многих вопросах. Однако если сначала в УПЛ причиной раздора был единый телепул, то теперь – титульный спонсор чемпионата.

7 августа Украинская премьер-лига и международная букмекерская компания Favbet (в Украине представлена брендом Favorit Sport) объявили о сотрудничестве и представили новое название Чемпионата УПЛ – Favbet Лига. По его условиям предусмотрены различные проявления активностей, в том числе и нашивки на рукавах команд УПЛ, где размещена спонсорская нашивка с указанием Favbet.

Но не все команды согласились на такое. На матч третьего тура УПЛ "Шахтер" вышел с нашивками старого логотипа. А также "Мариуполь" и "Львов". Азовцы объяснили такое решение тем, что просто не успели перешить шевроны.

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Несколько иная ситуация с "Шахтером". Там заявили, что не будут играть с нашивками с логотипом Favbet. Причина в том, что титульным спонсором "Шахтера" является другая букмекерская контора – PariMatch.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая нам предстоит. Эти деньги будут дополнительно распределены между другими 11 клубами", – приводит слова коммерческого директора "Шахтера" Дмитрия Кириленко журналист Кирилл Крыжановский.



"Шахтер" в матче против "Динамо" играл со старыми нашивками, киевляне – уже с новыми (фото: ФК "Динамо")

Следовательно команда будет играть этот сезон с особыми нашивками чемпионскими. Об этом объявил президент УПЛ Томас Гримм. Подтвердили это и в "Шахтере".

"Относительно шевронов на футболке – уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорских проявлений. Это компромиссное решение – место на рукаве не будет продано другому спонсору. С этим согласились в Favorit при подписании контракта", – заявил Дмитрий Кириленко.

При этом УПЛ получит 1,7 миллиона долларов от букмекерской компании Favbet. Таким образом за каждый из двух сезонов сделки будет оплачено по 850 тысяч долларов. Правда, УПЛ получит лишь 15% от указанной суммы, остальное будет отправлена участникам первенства. Каждый из 12 клубов Премьер-лиги получит по 60 тысяч, в сезоне 2020/21 – по 52 тысячи каждому из 14 участников.

Стоит отметить, что "Шахтер" – не единственный клуб в УПЛ, у кого титульный спонсор букмекерская контора PariMatch. С их логотипом впереди играет и донецкий "Олимпик", но он вышел на матч с новым лого чемпионата. Как и львовские "Карпаты", чьим спонсором является букмекерская компания Marathon bet.



"Карпаты" в матче против "Мариуполя" вышли с новым логотипом чемпионата (фото: ФК "Карпаты")

К слову, компания Favorit является титульным спонсором "Мариуполя" и "Зари". Также компания является официальным партнером "Динамо" и "Десны", а ее логотип размещен на форме "Львов", "Колоса".