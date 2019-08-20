"Шахтер" не отпустил четырех игроков в сборную Украины U-18

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Владимир Езерский рассказал, что донецкий "Шахтер" отказался отпустить на сбор четырех футболистов.

Владимир Езерский не назвал имена футболистов. Известно лишь, что у Никиты Кулалаева, которого вызвали на сбор, закончился контракт с "горняками".

"На этот сбор я хотел пригласить и увидеть в деле четырех исполнителей донецкой команды, которые по разным причинам не являются основными игроками нашей сборной. Однако их не отпустили", – заявил Владимир Езерский.

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Напомним, сборная Украины U-18 примет участие в турнире памяти Вацлава Ежека. В турнире, кроме украинцев, примут участие пять юношеских сборных. Продлится он с 20-го по 24-е августа. 18 августа начнется сбор юношеской сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2002 года рождения). Для выступления на этих соревнованиях главный тренер сине-желтых пригласил 20 игроков.