"Шахтер" официально усилился очередным бразильцем

Донецкий "Шахтер" официально объявил, что подписал контракт с бразильским футболистом Тете.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, информирует официальный сайт "горняков".

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В то же время, сколько дончане заплатили за футболиста, пока не сообщается.

Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете) родился 15 февраля 2000 года в г. Алворада (Бразилия). Его рост 175 см, амплуа – атакующий полузащитник.

Воспитанник "Гремио". Выступал за юношеские и молодежные составы клуба. В 2019 году со сборной Бразилии U20 принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили (7 матчей).

Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать!



Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU



Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 февраля 2019 г.

По информации СМИ, полузащитник будет получать в донецком клубе одну из самых больших зарплат среди украинских клубов. Оклад игрока составит 1,4 млн евро в год (120 тыс. евро в месяц).

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренеко.

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