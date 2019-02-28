"Шахтер" официально усилился очередным бразильцем

31 Читати новину українською
Тете
Тете / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" официально объявил, что подписал контракт с бразильским футболистом Тете.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, информирует официальный сайт "горняков".

Читайте также: Суркис рассказал о финансах "Динамо": самая большая зарплата не дотягивает даже до миллиона

В то же время, сколько дончане заплатили за футболиста, пока не сообщается.

Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете) родился 15 февраля 2000 года в г. Алворада (Бразилия). Его рост 175 см, амплуа – атакующий полузащитник.

Воспитанник "Гремио". Выступал за юношеские и молодежные составы клуба. В 2019 году со сборной Бразилии U20 принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили (7 матчей).

 

 

По информации СМИ, полузащитник будет получать в донецком клубе одну из самых больших зарплат среди украинских клубов. Оклад игрока составит 1,4 млн евро в год (120 тыс. евро в месяц).

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренеко.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В Германии племянника скандального Киселева осудили за войну против Украины
сегодня
868
Теги: Спорт Новости Спорта Шахтер Футбол Трансферы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
сегодня 12:08 Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
30
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
сегодня 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
24
Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
сегодня 10:38 Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
147
"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
сегодня 09:56 "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
101
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
сегодня 09:29 "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
74
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук