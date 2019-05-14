"Шахтер" охотится на еще одного бразильского таланта

"Шахтер" проявляет интерес к фланговому полузащитнику "Палмейраса" Артуру Виктору, который сейчас выступает на правах аренды за "Байю".

"Горняки" уже узнали сумму, за которую "Палмейрас" готов продать 21-летнего футболиста, и она устроила донецкий клуб. Кроме того, в продаже Артура заинтересовано и руководство "Палмейраса".

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"Байя" арендовала Артура до конца года, но, как ожидается, получит компенсацию в случае досрочного прерывания договора займа.

Кроме того, "Байя" вынуждена искать замену для Артура и оценивает возможность приглашения хавбека "Шахтера" Алана Патрика.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Артура 4 матча и 2 забитых мяча.

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