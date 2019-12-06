"Шахтер" на классе победил "Олимпик": видео

В пятницу, 6 декабря, стартовал 17-й тур чемпионата Украины. "Шахтер" в донецком дерби на классе победил "Олимпик".

Шахтер – Олимпик 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

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Быстрый гол

11 декабря "Шахтер" ждет самый важный матч сезона. В Харькове "горняки" сыграют последний матч группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты". В этой игре станет известно, сыграет ли донецкий клуб весной в еврокубках.

Несмотря на это, была вероятность, что подопечные Луиша Каштру попытаются победить в донецком дерби малой кровью. "Шахтеру" было важно забить быстрый гол, что они и сделали.

Уже на четвертой минуте "Шахтер" открыл счет в донецком дерби. Защитники "Олимпика" забыли о Матвиенко в собственной штрафной, который этим сразу воспользовался. Политыло неудачно вынес мяч на Николая, который принял его и красивым обводным ударом попал под стойку.

Через четыре минут счет на табло мог быть 2:0. Коваленко, Мораес и Патрик разыграли красивую комбинацию, которая завершилась ударом Алана. Мяч полетел по центру ворот, поэтому гости избежали второго гола.

На 18 минуте хозяева ОСК "Металлист" имели еще две возможности увеличить преимущество. Сначала Мораес с убойной позиции не замкнул прострел Тете, хотя последний делал передачу из положения вне игры. А через мгновение мимо ворот из удобной позиции пробил Коваленко.

"Олимпик" ответил на это моментом иранского легионера Шахаба. Он обыграл защитников "Шахтера" и пытался пробить мимо Пятова. И удар иранца из пределов штрафной оказался неакцентированным, поэтому Пятов легко забрал мяч в руки. На 24 минуте Шахаб нанес дальний удар, но он пролетел мимо.

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Под занавес первого тайма "Шахтер" упустил очередную голевую возможность. "Горняки" разогнали быструю контратаку три в один, которую, казалось, невозможно испортить. Но Тете вместо того, чтобы отдать пас на свободного партнера пробил точно в голкипера. Кроме того, бразилец находился в офсайде.

Победа на классе

Второй тайм "оранжево-черные" начали не менее агрессивно. В частности, Тете нанес классный дальний удар, но мяч пролетел у стойки ворот Кринского. Впрочем, "олимпийцы" быстро перехватили инициативу и "горняки" некоторое время играли вторым номером.

Из-за атакующего стиль футбола "Олимпик" во втором тайме чрезвычайно рисковал. Подопечным Каштру удавалось разрывать центр поля. На 77 минуте этим воспользовался свежий Марлос.

Лидеры "Шахтера" легко разобрались с защитниками в штрафной. Марлос оказался с мячом перед пустыми воротами и легко переправил его в ворота.

В компенсированное время хозяева поля сумели огорчить Кринского в третий раз. "Олимпик" отбивался всей командой, но Исмаили сумел занести мяч в ворота. 3:0 – "горняки" одержали довольно легкую победу перед матчем Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе "Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 14 очков, хотя киевлян свой матч 17-го тура сыграют 8 декабря против "Зари". Зато "Олимпик" рискует потерять 7-е место, поскольку в этом туре в очной игре встретятся преследователи дончан – "Колос" и "Днепр-1".

Шахтер – Олимпик видеообзор первого тайма

Турнирная таблица УПЛ