Шахтер – Олимпик: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В пятницу, 6 декабря, "Шахтер" и "Олимпик" откроют программу 17 тура чемпионата Украины. Букмекеры дали прогноз, кто сможет одержать победу в донецком дерби.

Шахтер – Олимпик: прогноз

В предыдущем туре "горняки" неожиданно потеряли очки в матче с "Мариуполем", сыграв вничью. Перед донецким дерби "Шахтер" имеет некоторые кадровые проблемы. Под вопросом участие в игре Марлоса. Точно не сможет сыграть 6 декабря Валерий Бондарь.

"Олимпик" в предыдущей игре дал достойный бой киевскому"Динамо". Хотя "бело-синие" и выиграли с убедительным счетом 3:1, долгое время "Динамо" не удавалось огорчить голкипера "Олимпика".

Читайте также: Тайсон стал лучшим футболистом Украины 2019 года

Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге "Шахтер" является явным фаворитом. Это не удивительно, ведь "горняки" уверенно лидируют в чемпионате, имея преимущество над "Динамо" 11 очков. Коэффициент на то, что "Шахтер" выиграет дерби у "Олимпика" – 1,11.

Шанс "Олимпика" будет заключаться в том, что "оранжево-черным" 11 декабря предстоит решающая игра в Лиге чемпионов с "Аталантой". Вероятно, подопечные Луиша Каштру попытаются сэкономить силы в чемпионате. Победу "олимпийцев" эксперты оценили коэффициентом 17. Ничья в матче – 11.

Прогноз Pari Match

В последней домашней игре "Шахтер" сумел одержать результативную победу над "Львовом" со счетом 4:1. Коэффициент на то, что "горняки" победят и ТБ 2.5 – 1,35. Если же "Шахтер" одержит победу и ТМ 2.5 – коэффициент 4,60.

До игры с "Динамо" "Олимпик" имел беспроигрышную серию из 5-и поединков. Последние два матча на выезде "Олимпик" выиграл со счетом 1:2. Коэффициент на то, что подопечные Висенте Гомеса победят "Шахтер" и ТБ 2.5 – 29.

Смотрите также: Эффектное промо до решающего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов – видео

Прогноз 1xbet

Последняя встреча "Шахтера" и "Олимпика" в Харькове завершилась ничьей 2:2. Коэффициент на то, что в этот раз на табло после финально свистка будет результат 2:2 – 30.

1 сентября "Олимпик" принимал "Шахтер" в Киеве. Игра завершилась разгромной победой "горняков" со счетом 4:0. Коэффициент на то, что команда Каштру разгромит "Олимпик" с этим же счетом – 8.

Обзор игры "Шахтер" – "Олимпик" читайте на сайте Спорт24.