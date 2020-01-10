"Шахтер" определился с первым соперником на сборах в Турции
Определился один из соперников донецкого "Шахтера" на зимних тренировочных сборах в Турции.
"Олимпия" из Любляны объявила о том, что 8 февраля во время сборов в Турции в Белеке проведет контрольный матч против "Шахтера".
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Всего "Шахтер" планирует провести на сборах в Турции 6 спаррингов. Имена остальных 5 соперников пока не известны.
Добавим, что "Олимпия" после осенней части чемпионата лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.
Спорт24 писал, что лучшим голом "Шахтера" в 2019 году признан мяч Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо". Он был забит в компенсированное время и перевел игру в дополнительное время.
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