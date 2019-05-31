"Шахтер" отдал очередного футболиста в аренду в "Ференцварош"

Венгерский клуб "Ференцварош" объявил о договоренности с "Шахтером" по поводу аренды атакующего полузащитника Александра Зубкова.

Информация о сроке аренды отсутствует. Сезон 2018/19 22-летний Зубков провел на правах аренды в "Мариуполе", забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.

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Зубков является воспитанником "горняков" и даже принял участие в 23 поединках во всех турнирах за основную команду. Однако прошлый сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в "Мариуполе", где был игроком основы.

В "Ференцвароше" хавбек сборной Украины будет работать под руководством Сергея Реброва. В состоянии "Фради" также выступает хавбек Игорь Харатин, а вот еще один украинец продолжит карьеру в другой венгерской команде – "МОЛ Види". По окончании сезона венгерский клуб пытался выкупить его контракт, но футболист перешел в стан принципиального соперника клуба. За что не получил золотую медаль. Но получил угрозы от руководства "Ференцвароша".

Интересно, что "Ференцварош" по итогам прошлого сезона стал чемпионом Венгрии. Команда Сергея Реброва будет выступать в Лиге чемпионов и начнет выступления с первого раунда квалификации.

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